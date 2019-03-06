Ferhat Tunç Almanya'ya geri kaçtı
Daha önce Almanya'da olan, Türkiye'ye gelince gözaltına alınan terör destekçisi Ferhat Tunç, Almanya'ya geri döndü.06 Mart 2019 Çarşamba 12:20
Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi.
Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.
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