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İhraç edilen Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama istemi

HSK tarafından ihraç edildikten sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:17
İhraç edilen Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama istemi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya adliyeye sevk edildi. 

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara Adliyesine getirilen eski savcı Sarıkaya, savcı Özcan'a ifade verdi.

Tutuklanma istemi

Özcan, ifade işlemi sonunda Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:17
  1. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  2. Ferhat Sarıkaya
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  4. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan

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