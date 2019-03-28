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Ferhat Sarıkaya 'ya FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:42
Ferhat Sarıkaya 'ya FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:42
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