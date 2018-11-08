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Ferhat Sarıkaya tutuklandı

HSK tarafından geçen hafta meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:57
Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya tutuklandı.

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevkinin ardından tutuklandı

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara Adliyesi'ne götürülen eski savcı Sarıkaya, savcı Özcan'a ifade verdi.

Özcan, ifade işlemi sonunda Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sarıkaya FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:57
  1. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
  2. Ferhat Sarıkaya
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  4. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan
  5. Ankara Adliyesi
  6. FETÖ
  7. nöbetçi sulh ceza hakimliği

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