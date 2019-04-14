Ferhat Arıcan'dan bronz madalya - Milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel aletinde bronz madalya elde etti

ANKARA (AA) - Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel aletinde bronz madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Szczecin kentinde düzenlen şampiyonada mücadele eden Ferhat Arıcan, paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Aynı disiplinde yarışan bir diğer milli sporcu Ahmet Önder ise 14.833 puanla 5. sırayı aldı.



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