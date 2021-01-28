Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen albümleri

Girit göçmeni olan Hasan Özbeğen ile Ankaralı Ermeni vatandaşı Afet (Anita) Özbeğen’den 17 Ağustos 1941 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim alan Özbeğen, alaturka ve taverna tarzında şarkılar söyleyerek taverna duayeni namıyla ünlendi. 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlemiş olduğu Altın Mikrofon Yarışmasında ülke çapında tanındı.

“Yaşadıkça”, “Bir Sır Gibi” ve “Seviyorum Delicesine” isimli albümleri ile halktan büyük bir ilgi gören Ferdi Özbeğen, sanat hayatı boyunca 26 tane albüm çıkardı.

Hayatının son 12 senesini kanser tedavisi görerek geçiren Ferdi Özbeğen, 17 Ağustos 2013 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 72 yaşında iken dünyaya veda etti. Özbeğen'in cenaze namazı Levent Camii'nde kılınarak Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

Ferdi Özbeğen albümleri

"Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika" (1977), "Ferdi Özbeğen'le Sohbet" (1978), "Teşekkürler" (1979), "Mutluluklar" (1980), "Nice Yıllara" (1980), "Yaşadıkça" (1981), "Bir Sır Gibi" (1982), "Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri" (1983), "Seviyorum Delicesine" (1983), "Piyanist" (1984), "Sizin Seçtiklerinizle" (1984), "Belki Bir Gün" (1985), "Sana İhtiyacım Var" (1986), "Sevdiğiniz Şarkılar" (1986), "Başka Başka Bambaşka" (1987), "Senden Sonra" (1988), "Yaktı Geçti" (1989), "Kara Sevda" (1990), "Şarkılarım" (1991), "Davacı Değilim" (1992), "Bir Başkadır Ferdi Özbeğen" (1993), "İşte Geldim" (1996), "Kandil" (1998), "Ayrılmayalım" (2001), "Can Suyum" (2006), "Nerelerdeydiniz" (2009)