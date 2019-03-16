Ferat Üngür, PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı
Şarkıcı Ferat Üngür, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.16 Mart 2019 Cumartesi 15:54
Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan şarkıcı FeratÜngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı FeratÜngür'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Üngür, gözaltına alındı.
Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan Üngür'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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