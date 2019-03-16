Acun'un parlattığı şarkıcı terör propagasından göz altına alındı Şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyadaterör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki şarkıcı Ferat Üngür, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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