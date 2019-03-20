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"Fenomen" olmak isteyen sürücüye 3 bin lira ceza

Erzurum'da ayağıyla otomobil kullanırken bir eliyle meyve tabağından yiyen diğer elinde de tespih olan görüntüleri yayımlanan A.E, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı- Mahkeme, sanık hakkındaki hapis cezasını 3 bin lira adli para cezasına çevirdi

20 Mart 2019 Çarşamba 12:54
"Fenomen" olmak isteyen sürücüye 3 bin lira ceza

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, ayağıyla otomobil kullanırken bir eliyle meyve tabağından meyve yiyen diğer elinde de tespih olan görüntüleri yayımlandıktan sonra "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan yargılanarak 5 ay hapse mahkum edilen A.E'nin cezası, 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.E. katıldı.

Savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade eden A.E, suç işlemek kastıyla hareket etmediğini öne sürerek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık A.E'yi "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan 3 bin lira adli para cezasına dönüştürdü.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yazılı ve görsel basında çıkan haberler üzerine A.E. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

Sanık A.E. savunmasında, bahse konu çekimi tali yolda yaparak sosyal paylaşım sitesinden yayınladığını, o sırada hızının 35 kilometre olduğunu ve olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederek suçunu inkar ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, A.E'nin soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğü, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunun tehlike suçu olduğu, somut bir olayın meydana gelmesinin şart olmadığı ve dolayısıyla sanığın atılı suçu işlediği sonucuna varıldığı belirtiliyordu.

İddianamede, A.E'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da, ayağıyla otomobil kullanırken bir eliyle meyve tabağından yiyen diğer elinde de tespih olan görüntüleri yayımlanan A.E, 17 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanırken görüntüleri sosyal medya ile basında yayımlanan sürücü A.E, emniyetteki ifadesinde, sosyal medyada "fenomen" olmak için farklı videolar çekerek paylaşımlar yaptığını ifade etmişti.

Ehliyetine el konulan A.E, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

A.E'nin bu görüntüleri dışında aracında saç tıraşı olurken çekilen görüntüleri de tepki çekmişti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:54
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