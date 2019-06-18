0553 313 94 23

Fenomen gençler düşe kalka sörf yaptı

Osmaniye’de sıcaktan bunalan sosyal medya fenomenleri kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla sulama kanalında düşe kalka sörf yaptılar.

18 Haziran 2019 Salı 14:28
Fenomen gençler düşe kalka sörf yaptı

Osmaniye’de sıcaktan bunalan sosyal medya fenomenleri kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla sulama kanalında düşe kalka sörf yaptılar.


Osmaniye’de artan sıcaklar vatandaşları bunalttı. Çeşitli serinleme yöntemlerine bir yenisini ekleyen sosyal medya fenomeni üç arkadaş kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla tarım arazilerini sulamada kullanılan su kanalında otomobil ile çektikleri sörf tahtalarında düşe kalka sörf yaptılar. İlk denemelerde sörf tahtası üzerinde denge sağlayamayan gençler uzun uğraşlar sonucunda usta bir sörfçü gibi sörf yapmaya başladılar. Sörf tahtasından her düşmelerinde ise daha iyisini yapmak için ayağa kalktılar.



Gerekli güvenlik önlemleri alındı


Tüm hazırlıklardan sonra gerekli güvenlik önlemlerini de alan sosyal medya fenomeni üç arkadaş sulama kanalına indirdikleri sörf tahtaları ile gönüllerince eğlendiler. Bir otomobilin yardımı ile çektikleri sörf tahtaları üzerinde denge sağlamaya çalışan fenomenler sıcaklarda serinlemeye bir yeni çeşit daha kattılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte Mursi için gıyabi cenaze namazı
    1. Başkentte Mursi için gıyabi cenaze..
    2. TKİ Tavşanlı Linyitspor’da Akın Şirin..
    3. Mursi için Edremit Körfezi’nde gıyabi..
    4. Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i..
    5. "MAK Araştırma Şirketinin partimizle..
    6. Uyuşturucu zanlıları adliyede
    7. Rusya Duma’sı INF’nin durdurulması..
    8. PKK yazarları: AKP-MHP mutlaka..
    9. Gençlerden Ecdada Mektup
    10. İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü..
    11. Minikler “Tohumlu Çiçek Kalemler” ile..
    12. 3. Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik..
    13. Başkan Uysal, İtalya’da
    14. Bartın Üniversitesi Öğrencisi Elif..
    15. Altına sığındığı ağaç hayatının sonunu..
    16. Muhammed Mursi için Alaplı’da gıyabî..
    17. Büyükşehir’den Dolandırıcılara Karşı..
    18. Koltuk lekelerinden kurtulmak hiç bu..
    19. "Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin..
    20. Portekizli Lopes, Denizlispor’da
    21. Başkan Erdoğan konuşuyor
    22. Toprakla buluşan çocuklar, iyi tarım..
    23. Elazığ’da Mursi için gıyabi cenaze..
    24. Gün ortası haber özetleri
    25. İHH’dan Mursi açıklaması
    26. Üniversite sağlık personeli alımları..
    27. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    28. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    29. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    30. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması