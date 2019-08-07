Fenerium tırı Türkeli’de
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:26
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.
7 Ağustos tarihinde Atatürk Anıtı önünde ilçede bulunan Fenerbahçeli taraflara hizmet verecek olan mobil hizmet tırı, ardından ilçeden ayrılacak. Fenerium tırında lisanslı Fenerbahçe armalı bebek, çocuk, erkek-kadın giyim, forma, aksesuar, atkı, bere, bayrak, saat gibi ürünlerin bulunduğunu öğrenildi.
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