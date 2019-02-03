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Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, eleştirilere cevap verdi!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Göztepe maçının ardından yaptığı açıklama ile olay olan Tolgay Arslan, Hakkında yapılan eleştirilere cevap veren bir açıklama paylaştı.

03 Şubat 2019 Pazar 17:17
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, eleştirilere cevap verdi!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maç sonunda formayı öpen Tolgay Arslan, maç sonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilmişti. Arslan'dan bu eleştirilere cevap geldi.

İşte Tolgay Arslan'ın açıklaması:

Kamuoyuna duyuru

Kendi sahamızda geçtiğimiz Cuma akşamı oynadığımız Göztepe karşılaşması sonrasında kullandığım ifadeler sebebiyle tartışmalara yol açtığımın farkındayım. Medya-yayın organlarında son iki gündür bu konunun sürekli olarak gündemde tutulma gayretini görünce bir açıklama yaparak bazı gerçekleri paylaşmak istedim.

Son birkaç aydır kariyerimin en zor günlerini yaşadım. Çok sevdiğim futboldan kadro dışı bırakılmak suretiyle uzaklaştırılmak beni derinden yaraladı. Kadro dışı bırakılmama rağmen profesyonelliğin gereği olarak kendimi her daim göreve hazır tutmak için çok çaba sarfettim. Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlarıma rağmen, son 2,5 aydır suni çim üzerinde antreman yapabildim. Takımdan ayrı kaldığım bu 3 aylık sürenin sadece 1 haftasını 2. Takım ile çalışarak geçirebildim. Geriye kalan tüm zamanda 1 hoca eşliğinde tek başına çalıştım. Daha sonra, 2. Takımla antremanlara devam etme isteğim reddedildi. Makul bir çim sahada çalışma isteğim de reddedildi. Bana karşı yapılan tüm bu davranışlar profesyonel bir futbolcu olarak beni oldukça yıprattı.

Benim için tüm yaşananlardan sonra sadece 2 seçenek kalmıştı.

Şu an formasını gururla giydiğim ve beni daha ilk günden bağrına basan Fenerbahçe camiasına transfer olacaktım, ya da futbol kariyerime aynı yerde kalarak devam edip, diğer yandan maruz bırakıldığım bu gurur kırıcı davranışları sineye çekmeye çalışmakla uğraşacaktım.

Gururum, herkes için olduğu gibi benim için de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir.

Son birkaç ayda yaşadıklarımın Beşiktaş taraftarı ve eski takım arkadaşlarımla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Orada 4 yılımı geçirdim. Üzerimde emeği bulunanlara da saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Bu konu hakkında son kez görüş ve düşüncelerimi ifade ediyor ve geçmişi tamamen kapatmak istiyorum. Söylediğim sözler son aylarda yaşadıklarımın anlık bir yansımasından ibarettir. Başka hiçbir yere çekilmemesini rica ediyorum. Bu sebeple kamuoyunu meşgul ettiğim için üzgünüm.

Bugün aldığım kararın doğru olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Fenerbahçe camiası tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Fenerbahçe bana şu dönemimde en ihtiyacım olanları verdi; sıcak ilgi, samimiyet ve sevgi.

Bugünden itibaren tek amacım Fenerbahçe camiasına terimin son damlasına kadar hizmet etmek ve Fenerbahçe camiasının hakettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:17
  1. Fenerbahçe
  2. Tolgay Arslan

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