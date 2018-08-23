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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'da

Süper Lig'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Fay İstanbul'a geldi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:06
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'da

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michael Frey İstanbul’a geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN İMZA ATILACAK

Fenerbahçe’nin, İsviçre ekibi Zürih’ten 4 yıllığına transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu Michael Frey İstanbul’a geldi. Saat 14.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan futbolcuyu az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Michael Frey havalimanından çıkış yaparken basın mensuplarına poz vermeyi unutmadı.

Frey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:06
  1. Michael Frey
  2. Fenerbahçe
  3. Zürih
  4. İstanbul Atatürk Havalimanı

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