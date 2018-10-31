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Laurent Blanc kimdir? Fener’in yeni teknik direktörü Laurent Blanc mi olacak?

Fenerbahçe, Cocu ile yollarını ayırmasından sonra yeni teknik direktör arayışına girdi. Yeni teknik direktörü belirlemek içen yurt dışına çıkan Sportif Direktör Comolli,53 yaşındaki Laurent Blanc ‘a teklif sunduğu öğrenildi. Balanc ise Fenerbahçe’nin teklifini düşüneceğini söyledi. Peki Laurent Blanc kimdir? Laurent Blanc nereli ve hangi takımlarda görev yaptı?

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:51
Laurent Blanc kimdir? Fener’in yeni teknik direktörü Laurent Blanc mi olacak?

Fenerbahçe, Cocu ile yollarını ayırmasından sonra yeni teknik direktör arayışına girdi. Yeni teknik direktörü belirlemek içen yurt dışına çıkan Sportif Direktör Comolli,  53 yaşındaki Laurent Blanc ‘a teklif sunduğu öğrenildi. Balanc ise Fenerbahçe’nin teklifini düşüneceğini söyledi. Peki Laurent Blanc kimdir? Laurent Blanc nereli ve hangi takımlarda görev yaptı?

Laurent Blanc kimdir? 

Eski milli futbolcu olan Laurent Blanc, 19 Kasım 1965 yılında Fransa Ales'de dünyaya geldi. Blanc, Montpellier forması ile futbol kariyerine adım attı. Ardından Napoli, Nimes Olympique, Saint Etienne, Auxerre, Barcelona, Marsilya, İnter ve Manchester United takımlarında top koşturdu.

En iyi defans oyuncusuydu

Bugüne dek Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve Paris Saint German takımlarında teknik direktör olarak görev yapan Laurent Blanc, 1997 yılında Fransa'ya geri dönerek Olimpik Marsilya'yla anlaştı.1998 Dünya Kupası'nı kazanan eski futbolcu, Fransa Milli Futbol Takımı'nın da kaptanıydı. Kariyeri boyunca toplamda 97 kez Fransa Milli Takım formasını giyen Laurent Blanc 17 gol atarak, Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncuları arasına girdi.

Galatasaray da talip olmuştu

Genellikle takımlarda ofansif futbol anlayışını benimseyen başarılı teknik direktör, 4.3.3 sistemi ile takımını düzenliyor. 2017 yılında Galatasaray Spor Kulübü Futbol takımının gündemindeyken çıkarılan maliyet edeniyle anlaşma sağlanamadı. Laurent Blanc, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmadı. Blanc, Anne Blanc ile evli ve Alex, Clément, Davy adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:51
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