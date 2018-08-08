Fener'in, tur atlaması için Benfica karşısında alması gereken skor ne?

Fenerbahçe, Benfica karşısında tur atlamak için rakibi karşısında kazanmak zorunda. Her türlü beraberlik Benfica'ya yarayacak. Fenerbahçe'nin 1-0 galip gelmesi durumunda maç uzatmaya gidecek. Benfica, deplasmanda Fenerbahçe karşısında gol atması durumunda Fenerbahçe'nin, tur atlamak için rakibinin attığı golden en az 2 fazlasını atması gerekiyor.