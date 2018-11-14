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Fener'in istemediği Nabil Dirar için flaş iddia!

CNEWS muhabiri Said El Abadi, ''Dirar Fenerbahçe’de oynamamaya devam ederse gelecek yıldan itibaren Fas Milli Takımı’nda kadroda olmayacak.” açıklamasını yaptı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
Fener'in istemediği Nabil Dirar için flaş iddia!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyunculardan Nabil Dirar konusunda flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalmasına rağmen Fas Milli Takımı Teknik Direktör Herve Renard’ın vazgeçmediği Dirar, bir kez daha aday kadroya alındı.

Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri mücadelesine çıkacak ve kritik bir mücadele verecek Fas’ta Dirar’ın son durumunu CNEWS muhabiri Said El Abadi, Skorer için değerlendirdi, Herve Renard’ın görüşlerini aktardı.

''DİRAR'DAN VAZGEÇİLMEYECEK''
CNEWS muhabiri şu ifadeleri kullandı:

“Herve Renard, Nabil Dirar’ın Fenerbahçe’deki durumunu iyi biliyor. Kadro dışı kalmasına rağmen, son durumuna rağmen Dirar’ın arkasında durduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde medyaya bu konu hakkında konuştu. Artık Fenerbahçe’de oynamamasına rağmen Dirar’ı neden kadroda görmek istediğini anlattı. Şu anki yapı içerisinde, Dirar’ın önemli olduğunu ve tecrübesiyle kadroda yer alması gerektiğini ifade etti. Şu an için Dirar’dan vazgeçilmeyeceğini aktardı.

''AFFEDİLMEZSE KADROYA ALINMAYACAK''
Çünkü Fas, Kamerun ile Cuma günü kritik bir maça çıkacak Afrika Kupası Elemeleri’nde. Bu maç öncesi kadroyu bilen ve tecrübeli futbolcular istendi. Ancak şöyle bir gerçek olduğu da biliniyor. Eğer Dirar, Fenerbahçe’de oynamamaya devam ederse gelecek yıldan itibaren Fas Milli Takımı’nda kadroda olmayacak.”

KAMENİ-DİRAR KARŞI KARŞIYA
Öte yandan, Cuma akşamı Kamerun-Fas arasında yapılacak maçta ilginç bir detay göze çarpacak. Fenerbahçe’de kadro dışı olan Kameni ve Dirar, kritik mücadelede ülkelerinin umudu olacak.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
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