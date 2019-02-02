Fenerbahçe'ye Sadık'tan kötü haber! Kayseri maçında yok
Fenerbahçe'nin dün akşam Göztepe ile oynanan mücadelesinde sert faule maruz kalan Sadık Çiftpınar, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.02 Şubat 2019 Cumartesi 14:58
Süper Lig'in 20. haftasında Kadıköy'de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Sadık Çiftpınar, Jerome'un sert müdahelesiyle yerde kalmış, bir süre kendini denemiş ancak karşılaşmaya devam edememiş ve sahayı acılar içinde terketmişti.
26 yaşındaki stoperden Sarı-Lacivertli takıma kötü haber geldi. Darbeden dolayı oluşan yırtık yüzünden Sadık Çiftpınar, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sadık'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Zenit maçında ise sahada olabileceği ifade edildi.
Kaynak: Fanatik
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