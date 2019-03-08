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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

08 Mart 2019 Cuma 23:38
Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.

Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:38
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