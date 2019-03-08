Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği08 Mart 2019 Cuma 23:38
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.
Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.
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