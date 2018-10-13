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Fenerbahçe'ye kaptan aranıyor! İlk akla gelen isim...

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerin yeni kaptanının Hasan Ali Kaldırım olması bekleniyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:57
Fenerbahçe'ye kaptan aranıyor! İlk akla gelen isim...

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sıkıntılar sonrası takım içerisinde de yeni bir dönem yaşanıyor. Kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla nasıl bir süreç olacağı merakla bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre; şu anda takımın eskileri arasında bulunan Hasan Ali Kaldırım adı öne çıkıyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin de takdir ettiği isimlerden olan tecrübeli sol bek, 2012 yılından beri profesyonelliğiyle takdir topluyor.

Hasan Ali, şu anda da ilk 11'in değişilmez isimlerinden olmasıyla birinci kaptanlık için öne çıkıyor

Başkan Ali Koç da destekliyor

Mehmet Topal'ın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kritik süreçte sorumluluk 29 yaşındaki futbolcunun üzerinde olacak. Özellikle Sivasspor ve Galatasaray deplasmanlarında takımın liderliği Hasan Ali Kaldırım tarafından üstlenilecek. Başkan Ali Koç da Hasan Ali Kaldırım'ın kaptanlığını destekliyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:57
  1. Sivas
  2. Fenerbahçe
  3. Kaptan
  4. Volkan Demirel
  5. Hasan Ali Kaldırım

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