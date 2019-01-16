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Zor dönemlerden geçen Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber

Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber geldi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:55
Zor dönemlerden geçen Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber

Fenerbahçe, sakat oyuncularla ilgili resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun Tekin'in bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin AZ Alkmaar ile yapılan hazırlık maçının ardından artması sonucunda gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edildiği, 29 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

"Tolga Ciğerci spesifik çalışmalarına devam ediyor"

Açıklamada, Antalya'daki devre arası kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Erten Ersu'nun operasyon geçirdiği ve 24 yaşındaki kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sezonun ilk yarısında fibula kemiği kırılan ve tedavisine devam edilen Oğuz Kağan Güçtekin'in 2 ile 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin ise tedavisinin sürdüğü, oyuncunun spesifik çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:55
  1. Fenerbahçe
  2. Antalya
  3. Harun Tekin
  4. AZ Alkmaar
  5. Erten Ersu
  6. Oğuz Kağan Güçtekin
  7. Tolga Ciğerci

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