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Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü stoper...

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak için dünyaca ünlü stoper Thomas Vermaelen'i transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Damien Comolli Katar ekibi Al Arabi ile kıyasıya bir pazarlığın içine girdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü stoper...

Martin Skrtel ve Roman Neustadter'den doğan stoper boşluğunu gidermek için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi, bir yandan Simon Kjaer'in kulübü Sevilla'dan cevap beklerken diğer yandan da alternatif isimlere yöneldi.

İlk olarak bonservisi elinde olan Belçikalı yıldız Thomas Vermaelen'i gündemine alan Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Futbolcunun Ajax ve Katar ekibi Al Arabi'yle temas halinde olduğu öğrenilirken Fenerbahçe'nin Ajax'tan daha iyi bir teklif sunduğu ancak Al Arabi'nin transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Vermaelen'in menajerinden bir randevu daha isteyen Sportif Direktör Damien Comolli bu hafta daha iyi bir teklifle Belçikalı yıldızın kapısını çalacak.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
  1. Fenerbahçe
  2. Thomas Vermaelen
  3. Al Arabi
  4. Flaş transfer
  5. stoper
  6. Süper Lig

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