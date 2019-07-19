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Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:26
Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.
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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:26
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