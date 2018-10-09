Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin yüzde 99 yeni hocası...

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yakın zamanda yollarınI ayıracağı ve yerine Sttutgart'tan ayrılan Tayfun Korkut'un getirileceğini söyledi.

"Yüzde 99 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak"

Ahmet Çakar, "Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor." dedi.