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Hyoran Kaue Dalmoro kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Hyoran Kaue Dalmoro mu?

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe transferlere doymuyor. Fener, Hyoran Kaue Dalmoro'yu kadrosuna katmak için Hyoran ile dirsek temasına geçti. Peki Hyoran kimdir? Hyoran Kauê Dalmoro nereli ve kaç yaşında? Hyoran Kauê Dalmoro hangi mevkide oynuyor?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
Hyoran Kaue Dalmoro kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Hyoran Kaue Dalmoro mu?

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe transferlere doymuyor. Fener, Hyoran Kauê Dalmoro'yu kadrosuna katmak için Hyoran ile dirsek temasına geçti. Peki Hyoran kimdir? Hyoran Kauê Dalmoro nereli ve kaç yaşında? Hyoran Kauê Dalmoro hangi mevkide oynuyor?

Palmeiras'ta forma giyen 1993 doğumlu, 1.74 boyundaki brezilyalı futbolcu. kısaca hyoran olarak bilinir. sağ ayağını etkili kullanmakta olup ofansif orta saha ve kanat/forvet olarak görev yapabilmektedir.

Baş mevki : On numara

Yan mevki: Sol kanat, sağ kanat

Güncel piyasa değeri: 900 Bin €

En yüksek piyasa değeri: 900 Bin €

Takımı: Sociedade Esportiva Palmeiras

Takıma katılma tarihi:    19 Ara 2016

Sözleşme bitiş tarihi::    25.12.2020        

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
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  • sasa1 sa önce
    vallaha biz ontveroları endoğan adilileri aldık hala gönderemiyoruz başa bela oldu aynı senaryo fb için kurgulanıyor yazık
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