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Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia: Şimdi iş başına, en büyük Fener

Fenerbahçe'ninFransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Lille'den transfer ettiği 23 yaşındaki Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak sarı-lacivertli takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia: Şimdi iş başına, en büyük Fener

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, sarı-lacivertli takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

"EN BÜYÜK FENER"

Benzia, sosyal medya hesabı Instagram'dan, sportif direktör Damien Commoli'yle bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesidir. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri, benim buraya gelmeme büyük etki etti. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafaa etme şansı verdikleri için minnettarım. Şimdi iş başına. En büyük Fener."

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:03
  1. Yassine Benzia
  2. Fenerbahçe
  3. Moussa Sow
  4. Damien Commoli

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