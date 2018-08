Harun Tekin'den Volkan Demirel açıklaması: Aramız çok iyi

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki kaleci, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getiren Harun, "Gururluyum. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim. Çok çalışacağım. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu anlatan Harun Tekin, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi, Berke'yi de tanıyorum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımda da kaleyi almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluğa olan inancını aktaran tecrübeli kaleci, "Burada çok büyük bir atmosfer ve çok büyük bir kitle var. Ben de çok heyecanlıyım. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de Harun'un çok kaliteli bir kaleci olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de görmek istediğimiz her şeyi Harun temsil ediyor. Harun saha içinde iyi bir oyuncu olmasının yanında, çok güçlü bir kişiliğe ve lider ruha sahip. Takımında kaptanlık yapmış bir isim. Gerçekten yönetim kurulumuz olarak onu Fenerbahçe'de gördüğümüz için çok mutluyuz. Kaleci olarak da harika reflekslere sahip. Sahada çok yetenekli. Fit ve formda."

Transfer döneminin henüz sona ermediğine de dikkati çeken Comolli, "Daha vaktimiz var ve her an her şey olabilir. Benim kendimi nasıl hissettiğim önemli değil. Önemli olan başarılı olmamız ve her şeyin öncesinde tabii ki de cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılmamız." diyerek sözlerini tamamladı.