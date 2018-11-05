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Fenerbahçe’nin yeni hocası Ersun Yanal mı?

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda istediği performansı sergileyemiyor. Teknik direktörü Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni hoca arayışına girdi. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilmişti. Peki Ersun Yanal, Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Sarı lacivert kulüpten Ersun Yanal açıklaması geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
Fenerbahçe’nin yeni hocası Ersun Yanal mı?

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda istediği performansı sergileyemiyor. Teknik direktörü Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni hoca arayışına girdi. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilmişti. Peki Ersun Yanal, Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Sarı lacivert kulüpten Ersun Yanal açıklaması geldi.

Fenerbahçe, bugün çıkan ‘Ersun Yanal ile anlaşıldı’ şeklindeki haberleri yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  “Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Fenerbahçe Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı. Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır." denilmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
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