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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig kadrosu son dakika açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Lig maç kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin kadrosunda yeni transfer edilen Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroya alınmadı. İşte FB'nin UEFA Avrupa Lig'i maç kadrosunda yer alan isimler...

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:10
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig kadrosu son dakika açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Lig maç kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin kadrosunda yeni transfer edilen Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroya alınmadı. İşte FB'nin UEFA Avrupa Lig'i maç kadrosunda yer alan isimler...

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,

Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:10
  1. Mehmet Topal
  2. Alper Potuk
  3. Barış Alıcı
  4. Jailson Marques Siqueira
  5. Yassine Benzia
  6. Aatıf Chahechouhe
  7. Mathie Valbuena
  8. Oğuz Kağan Güçtekin
  9. Elif Elmas
  10. Volkan Demirel
  11. Harun Tekin
  12. Erten Ersu
  13. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig kadrosu açıklandı!

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