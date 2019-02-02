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Burhan Karaçam: Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladı

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada kulübün yaklaşık 4-4.5 milyar TL borcu olduğunu söyledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
Burhan Karaçam: Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Olağan Toplantısı devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, denetleme kurulu raporlarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte kritik durumun devam ettiğini dile getiren Burhan Karaçam, bu durumun birkaç yıl içinde kaldırılabilecek bir şey olmadığını ifade etti.

Toplam borç belli oldu

Futbol A.Ş'nin Kasım sonu rakamlarının sonuçlandığını ifade eden Karaçam, "Aralık ayı içerisinde bu durumun ayrıntıları KAP'a bildirildi. Dönem zararı olarak 40,4 milyon TL azaldı. Fenerbahçe'nin yaklaşık borcu 4-4,5 milyar TL olarak gözükmekte" ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak mail disiplini kurduklarını da dile getiren Karaçam, "Yeni gelir kaynakları temin etmeye çalışıyoruz. Başkanımızın da desteği ile bunu temin ettik. Kampanya hazırlığı içindeyiz. Ayrıntılarına şuan giremiyorum ama çok geniş bir gönüllü kadro ve yönetim ile çalışmaları yürütüyoruz. Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bir kampanya ile bunu kaldıramayacağız. Uzun soluklu bir çalışma yapıyoruz. Farklı bir model tasarladık. Camiamızın gücünü ortaya çıkaracağız. Bütün dünya görecek Fenerbahçe neler yapacak. Hedefimiz bütün Fenerbahçelilerin birlik ve beraberlik içinde olması. En büyüğünden en küçüğüne herkesin gönülden katkı sağlamasını diliyoruz. Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı için atılacak ilk adımlar olsun bu çalışmalar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
  1. Faruk Ilgaz Tesisleri
  2. Faruk Ilgaz Tesisleri'
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe toplam borcu
  5. Burhan Karaçam

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