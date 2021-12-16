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Spor Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet
Spor

Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek bu sezon sahalarında oynayacakları ilk derbide taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediklerini cümlelerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 08:40:00 -
Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Beşiktaş derbisinde tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Crespo, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide ağırlayacakları Beşiktaş'ı yeneceklerine inandıklarını aktardı.

"Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz"

Zor bir maç olacağının altını çizen 25 yaşındaki orta saha, "Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devre arasına en iyi şekilde girmek istediklerini vurgulayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymenin kariyeri açısından attığı en büyük adım olduğunu da kaydetti.

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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