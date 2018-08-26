Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Roman Neustadter'den mağlubiyet yorumu: Utanç verici

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından defans oyuncusu Roman Neustadter açıklamalarda bulundu.

Sonucun utanç verici olduğunu söyleyen Rus milli oyuncu, "Bugün gol atamadık. Belki gol atabilsek, maçlar daha farklı olacak. Durumu çevirmemiz gerekiyor. Söylenecek bir şey yok, utanç verici. Gol atıp maçları kazanmamız gerekiyor. Söylenecek tek şey bu" dedi.

"Yenilginin nedeni sorulan Neustadter, "Bu oyunun nedeni ne bilmiyorum, bilsem ben değiştiririm. Gol atmayı beceremiyoruz. İdmanlarda biraz daha özgüven kazanmamız gerekiyor. Taraftarı da arkamıza alarak bir takım olmalıyız" ifadelerini kullandı. (Sporx)