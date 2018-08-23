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Josef de Souza kimdir? Fenerbahçe'nin son bombası Josef de Souza

Fenerbahçe Josef de Souza transferinde son dakika gelişmesi. Fenerbahçe Josef de Souza transferi için Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile görüşmelerini KAP’a bildirdi. Peki Josef de Souza kimdir? Josef de Souza kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
Josef de Souza kimdir? Fenerbahçe'nin son bombası Josef de Souza

Fenerbahçe Josef de Souza transferinde son dakika gelişmesi. Fenerbahçe Josef de Souza transferi için Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile görüşmelerini KAP’a bildirdi. Peki Josef de Souza kimdir? Josef de Souza kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor.

Josef De Souza kimdir?

Josef de Souza, 11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janerio'da dünyaya geldi. Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008-10 yılları arasında forma giydiği Vasco da Gama'da 25 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Ardından 2010-12 sezonlarında Porto'da forma giyen futbolcu, burada çıktığı 20 maçta gol bulamadı.

2013-14 sezonunda Grémio'ya transfer oldu ve burada 31 maçta ter döktü. 2015-17 arasında Fenerbahçe'de forma giydi ve burada çıktığı 59 maçta 5 gol buldu 2017 senesinde West Bromwich Albion takımıyla anlaşma sağlandı ve Fenerbahçe'den ayrıldı. Milli takım kariyerine 2009 senesinde U-20 ile başlamış, 2014 senesinde Brezilya A Milli Takımı'na geçmiştir.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
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