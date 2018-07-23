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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Bugün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibiPortekiz devi Benfica oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:30
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.

Diğer eşleşmeler şöyle;

Benfica - Fenerbahçe
Standard Liege / Ajax v Sturm Graz
Slavia Prag - Dinamo Kiev
PAOK v Basel - Spartak Moskova

Celtic v Rosenborg / AEK
Salzburg / Shkendija v Sheriff
Kızılyıldız v Suduva / Legia Varşova v Spartak Trnava
Kukes v Qarabağ / BATE Borisov v HJK Helsinki
Astana v Midtjylland / Dinamo Zagreb v Hapoel Beer-Sheva
CFR Cluj v Malmö / Ludogorets Razgrad v Vidi

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:30
  1. İstanbul
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Fenerbahçe
  4. Benfica
  5. kura

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