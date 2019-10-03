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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:48
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu. Karşılaşma tek maç üzerinden Tarsus'ta oynanacak.

Maçlar 29-30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:48
  1. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi
  2. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
  3. Orhan Saka Konferans Salonu
  4. Fenerbahçe
  5. Tarsus İdman Yurdu

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