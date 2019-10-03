Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.03 Ekim 2019 Perşembe 11:48
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu. Karşılaşma tek maç üzerinden Tarsus'ta oynanacak.
Maçlar 29-30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak.
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