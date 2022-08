Fenerbahçe’nin kiraladığı İrfan Can Eğribayat kimdir nereli? İrfan Can Eğribayat kaç yaşında?

İrfan Can Eğribayat kimdir, nereli? soruları Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıklamasından sonra merak ediliyor. Peki İrfan Can Eğribayat kaç yaşında? İrfan Can Eğribayat hangi takımlara oynadı? İrfan Can Eğribayat hayatı, kariyeri, özgeçmişi: