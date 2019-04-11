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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor- Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti- Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 yıldaki 17 maçta yenilgi yüzü görmedi

11 Nisan 2019 Perşembe 11:03
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 28. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 14 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.


- Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde son 22 maç


Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 22 lig maçının sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonSonuç (FB-GS)
07.02.2001Türkiye Kupası4 - 4
06.05.2001Süper Lig2 - 1
16.02.2002Süper Lig1 - 0
06.11.2002Süper Lig6 - 0
29.02.2004Süper Lig2 - 1
22.05.2005Süper Lig1 - 0
08.03.2006Türkiye Kupası2 - 1
22.04.2006Süper Lig4 - 0
03.12.2006Süper Lig2 - 1
08.12.2007Süper Lig2 - 0
03.02.2008Türkiye Kupası0 - 0
09.11.2008Süper Lig4 - 1
25.10.2009Süper Lig3 - 1
24.10.2010Süper Lig0 - 0
17.03.2012Süper Lig2 - 2
12.05.2012Süper Lig0 - 0
12.05.2013Süper Lig2 - 1
10.11.2013Süper Lig2 - 0
08.03.2015Süper Lig1 - 0
25.10.2015Süper Lig 1 - 1
20.11.2016Süper Lig2 - 0
17.03.2018Süper Lig0 - 0



- Son galibiyet Terim'le


Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında yenildiği son maçta sarı-kırmızılı takımın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Terim'li Galatasaray, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynadığı derbiyi Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Kadıköy'e geldiği 6 maçta 3'er yenilgi ve beraberlik aldı.

Terim'le Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray'ın, 12 Mayıs 2012'de ise deplasmanda Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalarak Ülker Stadı'nda şampiyonluk coşkusu yaşaması da dikkati çeken notlar olarak tarihe geçti.


- Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 17 maçta 3'ü hükmen 28 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 17 maç


Beşiktaş'a yaklaşık 14 yıldır Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor
26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2
19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0
26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1
3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1
29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1
18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0
19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1
5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0
29 Nisan 2012 Süper Lig
2-1
7 Ekim 2012
 Süper Lig 3-0
30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3
22 Mart 2015 Süper Lig 1-0
29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1
3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0
23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1
3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen)
24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1






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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:03
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe
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  5. Galatasaray
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