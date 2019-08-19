Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantepspor 11'i belli oldu Yeni sezonun açılışını Gazişehir Gaziantep maçıyla yapacak olan Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na Gazişehir Gaziantepspor'u konuk ederek başlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücdeleyi Arda Kardeşler yönetecek, Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken de yardımcılıkları üstlenecek. Fenerbahçe'nin ilk 11'i Maça kısa süre kalmışken ev sahibi Fenerbahçe'nin de ilk 11'i belli oldu: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi.

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