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Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantepspor 11'i belli oldu

Yeni sezonun açılışını Gazişehir Gaziantep maçıyla yapacak olan Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:19
Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantepspor 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na Gazişehir Gaziantepspor'u konuk ederek başlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücdeleyi Arda Kardeşler yönetecek, Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken de yardımcılıkları üstlenecek.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Maça kısa süre kalmışken ev sahibi Fenerbahçe'nin de ilk 11'i belli oldu:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:19
  1. Fenerbahçe
  2. Altay Bayındır
  3. Mauricio Isla
  4. Zanka
  5. Jailson
  6. Nabil Dirar
  7. Ozan Tufan
  8. Emre Belözoğlu
  9. Victor Moses
  10. Garry Rodrigues
  11. Max Kruse
  12. Vedat Muriqi
  13. Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu
  14. Gazişehir Gaziantepspor
  15. Arda Kardeşler
  16. Kemal Yılmaz
  17. Hakan Yemişken

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