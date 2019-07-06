"Fenerbahçe'nin hedefi zirvenin takımı olmaktır"

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarı birinci bitirmektir." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Yanal, burada yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına genç oyuncularla başladıklarını söyledi.

19 Yaş Altı takımının da kendileriyle kampta olduğunu dile getiren Yanal, "Bu sene kapatılan 21 Yaş Altı takımından da oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın tamamı da 19 Yaş Altı takımında oynayacak durumda. Genç oyuncularımıza, A takımın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. Genç oyuncularımızla çalışıyoruz. Yine onların antrenmanlarını izliyoruz, gözlemliyoruz. Bazı antrenmanları onlarla yapıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların da tespitini yaptığımız bir kamp dönemi yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Uzun zamandır altyapıdan Türk futboluna oyuncu kazandıramadık." diyen Yanal, bu gerçeği kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Yanal, "Gönül isterdi ki bir anda yıldız olarak parlatacağımız bir oyuncumuz olsun. Elbette yetenekli oyuncularımız var. İsim isim gitmektense onların belli bir zaman geçirmeleri ve hazırlık yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- "Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum"





Takımın büyük hedefleri olduğuna değinen Yanal, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarı birinci bitirmektir. Büyük hedefleri olan bir camiayız. Hem yetiştirip, hem yarışıp, hem de sonuç almak zorundadır. Bugünkü gerçek bu."

Geçen yıl 21 Yaş Altı takımıyla 58 antrenman yaptıklarını anımsatan Yanal, 21 Yaş Altı takımındaki oyuncuları antrenmanlarda fazlasıyla değerlendirdiklerini belirtti.

Yanal, genç oyuncu yetiştirip Türk futboluna isim kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen sene yaşadığımız olağanüstü sezonun stresi ve gerginliğiyle genç oyuncularımızla ilgili zaman zaman medya ve taraftardan talep doğdu. Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum. Hem yarışıp hem de genç oyuncu oynatan bir teknik direktörüm. Bakıldığında rahatlıkla görülecek isimler de var. Genç oyuncuların yetiştirilip kazandırılması bir süreç işi. Takımımızın pozisyon alma işi."







- "Transfer yapmak istediğimiz oyuncular var"





Yanal, altyapı konusunda sıkıntıların olduğunu aktararak, "Sayın Başkan ve yönetim kurulunun vizyonu önemli. Uzun yıllardır altyapıya yatırımın ne kadar eksik ve yetersiz olduğu ortadadır. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun bir sorunudur. Bunun da bir anda düzelecek bir mesele olmadığını biliyorum. Derin soluklu bir iş. Gençleri adım adım kadroya dahil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdiklerini aktaran Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapıdaki oyuncuların oryantasyonlarına katkıda bulunmak ve onların rekabeti öğrenmeleri açısından önemli bir kamp yaşıyorlar. Bütün genç oyuncularımız takımda yer alacak diye bir durum yok. 'Şu anda elinizde hazır veya yıldız genç oyuncu var mı' diye sorarsanız, 'biraz zamana ihtiyacımız var' diyebilirim. Öncelikle iyi bir takım kurmak ve genç oyuncularımızı da adım adım o kadroya dahil etmek en doğru çözüm. Biz Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Devre arası ve hazırlık kamplarına gençleri dahil ediyoruz. Altyapıya değer veriyoruz, yönetimiyle teknik heyetiyle bir ekip anlayışı ile çalışıyoruz."

Transfer süreciyle ilgili de bilgi veren Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer A takım oyuncularına gelirsek, milli takımlarda olanlar var ve transfer yapmak istediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor. En kısa zamanda onlarla burada buluşup, hazırlıklarımızı tamamlayarak sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşacak bir birikimle sahaya çıkacağız." değerlendirmelerinde bulundu.



