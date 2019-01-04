Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin gücüne herkes inanacak

Ersun Yanal, "İkinci yarının puan cetveline bakınca, Fenerbahçe zirvenin takımlarından biri olmalı" diyerek sezonun ikinci devresinde yukarıya tırmanacaklarını söyledi.

Ersun Yanal'ın sözleri şu şekilde;

Kampın güzel ortamı bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe ile çalışmalara sabahtan itibaren başladık. İnanmaya çok inandık. İnan Fenerbahçe'yi çok tekrarladık. Fenerbahçe'nin gücüne aslında biz inanıyoruz. Camianın, taraftarın, yönetenlerin karizmasına, büyüklüğüne inanıyoruz. Sonuçta Fenerbahçe, büyük bir inanca ve güce sahip olduğuna inanıyoruz. Fenerbahçe, bugün bulunduğu yerle kıyaslanacak bir kurum değildir. Fenerbahçe, büyüklüğünü her yerde kanıtlamış bir camiadır. Bir futbol takımı olarak biz de bu gelinen noktanın kabul edilebilir olmadığını, ikinci yarıda başlayacak futbol sezonuyla buna cevap vereceğiz.

Neden inan Fenerbahçe? Bugün 35.801 oprtalama seyircimiz var. Bu Türkiye liglerindeki en üst seyirci sayısı. Fenerbahçe'nin gücü, tutkusu buradan başlıyor. Biz bu gücü bildiğimiz için sorumluluklarımızı biliyoruz. Bunun karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe'de bulunmak ve temsil etmek ayrı bir güçtü. Her yarışa 1-0 önde başlarsınız. Fenerbahçe'nin gücü, sizi bu konuma itecektir. Siz bu öncelikle yarışıyorsanız, bu özgüvenle birlikte yeteneklerinizi birleştirdiğinizde takımımızın neler yapabileceğimizi göreceksiniz. Fenerbahçe'ye yakışır, beklenen mücadeleyi sergileyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe'nin gücüne herkes inanacak

Herkes potansiyelini ortaya koyması halinde ve bu potansiyeli görmek istediğimizi şöyle tarif ediyoruz; herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak, taraftarın beklentisi halinde olduğu, çubuklu formanın coşkusunu bilerek mücadele etmelerini istiyoruz. Bu mücadeleyi ederken tempolu, coşkulu, mücadelesi, tavrı göstermelisiniz. Ortaya koyduğunuz tavır, kazanmanın ötesine geçmeli. Fenerbahçe taraftarı, bu tavrı görmek istiyor. Kimse son ana kadar oyunu bırakmayacak. Kazanma arzusu olan ve bu arzusunu rakibine kabul ettiren bir takım olacağız. Taraftar bu tavrı görmek istiyor. Bu Fenerbahçe'nin kimliğidir. Sahada böyle bir Fenerbahçe izletmeliyiz. Herkesin bu bilgiyle sahaya çıkıp oynaması gerektiğine inanıyorum. Bütün oyuncularımız, böyle duygudaki bir Fenerbahçe göstermeli. Diğer taraftan işin teknik boyutları var. Bazen maçı kazanmak için durdurmak, coşturmak, ufak tefek stratejileri yapmak gerekir. Fenerbahçe oyuncusunun tavrı, camianın beklediği iştahtaki Fenerbahçe'yi görmektir. Öncelikle, bu duyguyu vermek istiyoruz.

Fenerbahçe'nin tavrı kazanmak üzerinedir

Skor başkadır, tavır başkadır. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmaya yöneliktir. Bizim arkaplanında, altındaki kurallar böyledir. Büyüklüğü dolduran değerler bunu söylüyor. Asla hiçbir şeyden şikayet etmeden, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyan oyuncularla mücadele etmek. Sadece Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak oyuncularla sahaya çıkmak, bütünleşmek gerekiyor.

Bütün oyuncularımıza baktığımızda, şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu futbolcuların hepsi, çocukken oynadıkları oyunu iş olarak yapıyor. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Türkiye'deki şartları da göz önünde bulunduracak olursak, camiasıyla, gücüyle önemli bir misyonu benimseyen takımdan bahsediyoruz.Beceremediklerimizi, ortaya koyamadıklarımızı, ortaya koymanın gerekliliğini anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak. Eğer anlarsak, içimize sindirirsek, hiçbir mesele kalmaz. Çıktığınızda bu sorumluluktaki insanların ne kadar kendini gerçekleştirmek istediğini görürsünüz.

İkinci yarıda herkes daha farklı olacak

Fenerbahçe'nin lig yarışının dışında kalmayacaktır. Sıralamada tartışmalar olabilir. İkinci yarının puan cetveline bakınca, Fenerbahçe zirvenin takımlarından biri olmalı. Zirveye oturmuş bir tkaım olmalı. Sıralamada diğer takımların aldığı puanlarla nerede oluruz onu bilemem. Bu Fenerbahçe'nin misyonunda var. Türkiye Kupası'nı almak Fenerbahçe'nin hedefidir. Avrupa kupalarını kazanmak hedef olmalı. Bugünkü kadro ve yeriniz gereği bunlar zorlu hedeflerdir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, hedeflerindedir. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Fenerbahçe hangi oyunu oynarsa oynasın hedefi kazanmaktır. Bunu Fenerbahçe değerleriyle yapmak gerekiyor.