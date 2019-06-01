Altınordu eski oyuncusu Barış Alıcı'ya talip 1’inci Lig temsilcisi Altınordu, Fenerbahçe’de forma giyen eski futbolcusu Barış Alıcı’ya talip oldu.

İzmir ekibi Altınordu, geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor’a kiralanan ancak yeterince şans bulamayan 21 yaşındaki Barış Alıcı'ya talip oluyor. Barış’ın yeniden kiralık listesine konulması durumunda Altınordu, eski futbolcusunu yuvaya döndürmek için devreye girecek. Berke ile gitti Kırmızı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Barış’ı istediği ancak Fenerbahçe’nin sağ kanatta görev alan genç futbolcuyu stoper Sadık transferine karşılık Yeni Malatyaspor’a kiralık göndermişti. Barış, profesyonel olduğu Altınordu’da 2017-18 sezonunda attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekerek kaleci Berke Özer ile birlikte geçen sezonun başında Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu.

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