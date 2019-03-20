Fenerbahçe'nin eski yıldızından bomba açıklama: Aziz Yıldırım olsaydı bu kadar kötü olmazdı

Son olarak Van Büyükşehir Belediye formasını terleten ve geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Gökhan Ünal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Güiza, bugün olsa çok daha fazla gol atardı"

Ünal, "Fenerbahçe takımına baktığınızda açıkçası forma giyen oyuncuların Fenerbahçe kalitesinde olduğunu düşünmüyorum. Benim dönemime baktığınızda çok kaliteli bir kadro vardı; Alex'i söylemeye gerek bile yokç O dönem gol atmakta zorlanan Güiza, bugün olsa eminim Fenerbahçe çok daha fazla gol atardı." dedi.

Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/fenerbahcenin-eski-yildizi-gokhan-unal-aziz-yildirim-baskan-olsaydi-takim-bu-kadar-kotu-olmazdi-631f4c.jpg" alt=""/>

"Aziz Yıldırım'ın ayrılışı güzel olmadı"

Ünal, "Aziz Yıldırım ile 2 yıl birlikte çalışma fırsatı buldum. Karakter olarak, insan olarak kendisini çok seviyorum. Hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Ayrılışı çok güzel olmadı, daha güzel bir şekilde veda edebilirdi diye düşünüyorum. Belki Ali Koç başkan ile birlikte şuanda olsaydı takım bu kadar kötü olmayabilirdi." diye konuştu.

(Totemle)