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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stoch virüs kaptı... Sağlık durumu kötüye gidiyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stoch'un geçtiğimiz günlerde bir çeşit virüs hastalığına yakalandığı bildirildi. Slovak futbolcunun durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

04 Ekim 2019 Cuma 17:00
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stoch virüs kaptı... Sağlık durumu kötüye gidiyor

Slavia Prag'dan sezon başında PAOK'a transfer olan 29 yaşındaki Miroslav Stoch, Yunan ekibinde futbolu adeta unuttu. Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK beş maçı geride bırakırken, Stoch bu karşılaşmaların hiçbirisinde forma giymedi. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında ise dört maça çıktı. Bunların ikisinde forma yüzü gören futbolcu, Bratislava karşısında 10 dakika ve Ajax maçında 11 dakika olmak üzere toplamda sadece 21 dakika sahada kaldı.

Hastalandı

Sakatlığı bulanmayan Stoch'un son günlerde sağlık durumunun da kötüye gitmeye başladığı, geçtiğimiz günlerde bir tür virüs hastalığına yakalandığı bildirildi. 'Stoch hayalkırıklığı yaşıyor' başlıklarıyla verilen haberlerde, oyuncunun iyice formdan düştüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:00
  1. Slavia Prag
  2. PAOK
  3. Miroslav Stoch

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