Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu hayatını kaybetti Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, geçirdiği krizi sonrası 77 yaşındahayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Abdullah Çevrim hayatını kaybetti Fenerbahçe efsanelerinden Abdullah Çevrim hayatını kaybetti. A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Çevrim'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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