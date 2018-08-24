Fenerbahçe'nin bu sezon kasası doldu

Fenerbahçe Kulübü, Fernandao, Giuliano Victor de Paula ve Josef de Souza'yı Arabistan ekiplerine satarak üç oyuncudan toplam 25 milyon euro gelir elde etti.

Son olarak Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye satan sarı-lacivertliler, oyuncudan elde ettiği gelirle transferde elini güçlendirdi.

TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜRÜLDÜ

Geride kalan son 4 yılı kupasız tamamlayan ve taraftarının beklentisi doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli bir revizyona giden sarı-lacivertliler, takımın yaş ortalamasını da düşürdü.

Transfere Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları alarak başlayan Fenerbahçe, ardından Andre Ayew ve İslam Slimani gibi tecrübeli oyuncuları kiralık olarak kadrosuna kattı.

MADDİ KAYNAK BULUNMUŞ OLDU

Son olarak santrfor pozisyonunu Michael Frey'le takviye eden sarı-lacivertliler, Arabistan takımlarına sattığı oyuncularla, transfer etmeyi düşündüğü defans ve orta saha pozisyonları için gereken maddi kaynağı da sağlamış oldu.

ÜÇ OYUNCUDAN 25 MİLYON EURO

Fernandao, Giuliano Victor de Paula ve Josef de Souza'yı Arabistan ekiplerine satan Fenerbahçe, üç oyuncudan 25 milyon euro gelir elde etti.

FFP anlaşması sebebiyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kazançlı bir tabloya çıkmayı başardı.

Josef'i Suudi Arabistan Kulübü El Ahli'ye 12 milyon euroluk bir bedelle satan Fenerbahçe, Giuliano'yu da 10,5 milyon euroya bir başka Suudi Arabistan Kulübü El Nassr'a göndermişti.

Fenerbahçe'de ayrıca, yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin göreve başlamasının ardından Fernandao, 2,5 milyon euroluk bir bedelle yine Suudi Arabistan'dan El Wehda'ya transfer olmuştu.