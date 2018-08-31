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Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim oldu? UEFA kura sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Fenerbahçe kuraya 2. Torbadan katılacak. Peki Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

31 Ağustos 2018 Cuma 10:14
Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim oldu? UEFA kura sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Fenerbahçe kuraya 2. Torbadan katılacak. Peki Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 2. torbadan dahil olacak. Monaco’da gerçekleştilecek kura çekimindeki Fenerbahçe’nin yer aldığı 2. Torbadaki takımlar şunlar oldu: 2.TORBA: Sporting Lizbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa ligi rakibi kim oldu? UEFAAvrupa Ligi kura çekimi 

Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:14
  1. Sporting Lizbon
  2. Ludogorets
  3. Kopenhag
  4. Marsilya
  5. Celtic
  6. PAOK
  7. Milan
  8. Genk
  9. Fenerbahçe
  10. Krasnodar
  11. Astana
  12. Rapid Wien
  13. Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim oldu?
  14. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Torbalar belli oldu
  15. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
  16. Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

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