Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim oldu? UEFA kura sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Fenerbahçe kuraya 2. Torbadan katılacak. Peki Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 2. torbadan dahil olacak. Monaco’da gerçekleştilecek kura çekimindeki Fenerbahçe’nin yer aldığı 2. Torbadaki takımlar şunlar oldu: 2.TORBA: Sporting Lizbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa ligi rakibi kim oldu? UEFAAvrupa Ligi kura çekimi

Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.