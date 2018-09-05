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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin turnuvada boy göstereceği kadrosu belli oldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:06
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek sarı-lacivertliler, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

YENİ TRANSFER HARUN TEKİN DE KADRODA

Fenerbahçe'nin grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle:

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:06
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. UEFA Avrupa Ligi D Grubu
  4. Anderlecht
  5. Dinamo Zagreb
  6. Spartak Trnava

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