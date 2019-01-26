0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses

Sarı-lacivertlilerin Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, kulüp tarihinin 5. Nijeryalı futbolcusu oldu

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, kulüp tarihinin 5. Nijeryalı futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun transferiyle Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo ve Emmanuel Emenike'nin ardından beşinci kez bir Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Nijeryalı futbolcu transferini 1993 yılında savunma oyuncusu Uche Okechukwu'yu alarak yaptı. O dönem Danimarka'nın Brondby takımından kadroya dahil edilen Uche, uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyerek taraftarın unutamadığı isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Uche'nin ardından ikinci Nijeryalı futbolcu olarak Augustine Okocha'yı transfer etti. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kadroya katılan Okocha'nın performansı da tıpkı Uche gibi taraftarların büyük beğenisini topladı. 1998-1999 sezonu öncesi rekor bir transfer ücretiyle Okocha'yı Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübüne satan sarı-lacivertlilerin, bu iki futbolcunun ardından uzun yıllar kadrosunda Nijeryalı oyuncu bulunmadı.

Fenerbahçe'nin 3. Nijeryalı oyuncusu ise Joseph Yobo oldu. 2010-2011 sezonunda İngiltere'nin Everton Kulübünden kiralanan oyuncu, yine sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamış ve üst üste kiralanmasının ardından bonservisiyle satın alınmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün son Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ise yaşadıklarıyla gündemden hiç düşmemiş ve inişli çıkışlı performansının ardından gönderilmişti.

Fenerbahçe, Emenike'nin ardından 2 yıl sonra Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kadrosuna kattı.

 

- Önemli takımların formasını giydi

 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, kariyerinde önemli takımların formasını giydi.

Kariyerine İngiltere'nin Crystal Palace takımında başlayan Moses, buradan bir başka Premier Lig temsilcisi Wigan Athletic'e transfer oldu.

Burada gösterdiği etkili performansla Chelsea'nin yolunu tutan Nijeryalı oyuncu, daha sonra Liverpool takımına kiralandı.

Liverpool'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Moses, bir sonraki sezonu Stoke City'de geçirdikten sonra West Ham United için ter döktü. İngiltere'de birçok kulüpte forma giyen Moses, kariyerinin en iyi sezonlarını ise bonservisini elinde bulunduran Chelsea'de geçirdi.

Chelsea'de 2016-2017'de 35'i ilk 11 olmak üzere 40 maçta görev alan Moses, söz konusu sezonda Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bir sonraki yıl takımıyla İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda 35'i ilk 11 olmak üzere 38 karşılaşmada görev aldı.

Bu sezon Maurizio Sarri'nin gelişiyle gözden düşen Moses, şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 6 maça çıkabildi ve bunların sadece birine ilk 11'de başladı.

İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra ülkesi Nijerya'nın milli takımını seçen Moses, burada ilk resmi maçına 21 yaşında çıktı.

Moses, Nijerya Milli Takımı'nın formasını şu ana dek 38 kez giydi ve 12 gol atma başarısı gösterdi. Ülkesi adına 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Moses, 2013'te de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadronun bir parçası oldu ve o turnuvada 5 maça çıkıp 2 gol attı.

 

- Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

 

Sarı-lacivertli kulübün, Moses hariç 112 yılda kadrosuna dahil ettiği 138 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (21): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.

Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.

Almanya (5): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke.

Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

Danimarka (5): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer.

Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto

Nijerya (4): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike.

Senegal (4): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba

Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

İtalya (2): Ranço, Baldini

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Fransa (2): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

Macaristan (1): Zobel

İran (1): Hossein Sadaghiani

Slovenya (1): Dzoni Novak

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna Hersek (1): Demir Hotic

Gine (1): Süleyman Oulare

İsrail (1): Haim Revivo

Arjantin (1): Ariel Ortega

Uruguay (1): Diego Lugano

Çekya(1): Michal Kadlec

Makedonya (1): Eljif Elmas

Meksika (1): Diego Reyes

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
  1. Van
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Victor Moses

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğan Ürgüp kimdir? BBP Sivas belediye başkan adayı Doğan Ürgüp
    1. Doğan Ürgüp kimdir? BBP Sivas belediye..
    2. ‘Dua’nın ‘dua’ya durması
    3. Youtuberlara "Diva Sendromu" uyarısı
    4. Sol kırması Nevşin Mengü rotayı ABD'ye..
    5. Akif Çağatay Kılıç'tan AKPM'de tarihi..
    6. Holokost’u andı Gazze’yi unuttu!
    7. Türkiye'den Rusya'ya 30 bin tonluk dev..
    8. 32 yıldır bu işi yapıyor! Yaptığı işi..
    9. Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına
    10. Sabah kümese girdiğinde hayatının..
    11. Filistin hastanelerindeki çocuklar..
    12. Genç tekvandocu 5. Türkiye..
    13. Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan..
    14. Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa'..
    15. Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçak..
    16. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu,..
    17. ANALİZ - Dünya Ekonomik Forumu'nun..
    18. Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni..
    19. 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi..
    20. Büyükçekmece'de patlama
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı