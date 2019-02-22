0553 313 94 23

Fenerbahçeliler gülmeye hasret

- Süper Lig'de kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını üzmeyi sürdürdü- Fenerbahçe, katıldığı 3 kulvarda da erken havlu attı

22 Şubat 2019 Cuma 11:55
Fenerbahçeliler gülmeye hasret


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımına karşı ilk maçı evinde 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, rövanşta ise bekleneni veremedi.

Rakibine 3-1 kaybederek Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece ligde üst sıralara tırmanma hedefi kaldı.


- Erken havlu attı


Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, koyduğu hedeflerden bir bir koptu.

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti.

Büyük beklentiyle girilen sezonda üst üste alınan kötü sonuçların ardından hem kadro hem de teknik heyette önemli değişikliklere gidildi.

Kadro dışı kalan oyuncular ile gönderilen antrenörlerin yanı sıra yapılan 2 teknik direktör değişikliği de sarı-lacivertlilerin toparlanmasını sağlayamadı.


- Kupada sürpriz veda


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da çok erken veda etti.

Sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından hem taraftarlarlara kupa hediye etmek hem de önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak yolunda en önemli hedefi haline gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda da bekleneni veremedi.

Kupaya 5. turdan dahil olan ve Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u her iki maçta da yenerek bir üst tura adını yazdıran Fenerbahçe, son 16 turunda aynı ligden Ümraniyespor ile eşleşti.

Rakibine her iki maçta da yenilen sarı-lacivertliler, en önemli hedefi haline gelen kupada da amacına ulaşamadı.


- Kupa hasreti 5 sezona çıkıyor


Bu sezon şampiyonluk yarışından ilk haftalarda kopan, Türkiye Kupası ve Avrupa'ya da erken veda eden Fenerbahçe'de kupa hasreti 5 sezona çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin ardından sadece ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, bu kulvarda da sezonun bitimine 12 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 24 puan gerisinde bulunuyor.

Kupadan elenen, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da boy gösteremeyeceği için üst üste 5. sezonu kupasız kapatacak.


- Son kupa 2013-2014'te


Son yıllarda futbolda yaptığı yatırımın karşılığını sportif anlamda alamayan Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek sezonu iki kupayla bitirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:55
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    1. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    2. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    3. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    4. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    5. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    6. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    7. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    8. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    9. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    10. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    11. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    12. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    13. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    14. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    15. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    17. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    18. İslam okulları Hollanda’nın en..
    19. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    20. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    21. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    22. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
    23. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
    24. İlker Başbuğ, SAÜ’de Suriye ve Irak..
    25. İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı
    26. Serin: "Anne babalar yüzünden ergenlik..
    27. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden..
    28. Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı
    29. Hokey Federasyonu’ndan Burhan Gül’e..
    30. Şahin’in projeleri, üniversite..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...