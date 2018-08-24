Ozan Tufan'ın bonservis bedeli belirlendi
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Ozan Tufan'ın bonservis bedeli 4 milyon euro olarak belirlendi.24 Ağustos 2018 Cuma 12:22
Fenerbahçe teknik heyetinin 'Satılabilir' raporu verdiği Ozan Tufan için şu ana kadar istenilen düzeyde teklif gelmedi. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan için 4 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
''BEŞİKTAŞ İLGİLENMEDİ''
Beşiktaş'ın Ozan Tufan için Orkan Çınar'ı takasta kullanmak için önerdiği ancak sarı-lacivertlilerin kabul etmediği öne sürüldü.
Bu arada Beşiktaş Kulübü, Ozan Tufan ile ilgilenmediklerini, menajeri Mirsad Türkcan ile başkan Fikret Orman'ın dün Sırbistan'da dostane yemek yediğini açıkladı.
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