THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ozan Tufan'ın bonservis bedeli belirlendi

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Ozan Tufan'ın bonservis bedeli 4 milyon euro olarak belirlendi.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:22
Ozan Tufan'ın bonservis bedeli belirlendi

Fenerbahçe teknik heyetinin 'Satılabilir' raporu verdiği Ozan Tufan için şu ana kadar istenilen düzeyde teklif gelmedi. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan için 4 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

''BEŞİKTAŞ İLGİLENMEDİ''

Beşiktaş'ın Ozan Tufan için Orkan Çınar'ı takasta kullanmak için önerdiği ancak sarı-lacivertlilerin kabul etmediği öne sürüldü.

Bu arada Beşiktaş Kulübü, Ozan Tufan ile ilgilenmediklerini, menajeri Mirsad Türkcan ile başkan Fikret Orman'ın dün Sırbistan'da dostane yemek yediğini açıkladı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:22
  1. Ozan Tufan
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Orkan Çınar
  5. Mirsad Türkcan
  6. Fikret Orman
  7. Sırbistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
    1. Edirne'de FETÖ şüphelileri..
    2. Bekir Pakdemirli kurbanlık alım..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı!..
    5. CHP'li isimden 'Yabancı dil' şartı
    6. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet
    7. Arapların "4 trilyon dolar" korkusu!..
    8. Yunanistan yolcusu FETÖ'cüler yakalandı
    9. Hastanelerde yeni dönem! İsteyen..
    10. ABD ile yaşadığımız krizin gerçek..
    11. DGS İşletme iktisat ve Maliye taban..
    12. ASELSAN artık hayat kurtaracak! Dev..
    13. Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha..
    14. Peru'da şiddetli deprem!
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müjdeyi..
    16. Rusya'dan önemli 'vize' açıklaması
    17. DGS hemşirelik taban puanları 2018
    18. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    19. Türkiye tarım için kiralamıştı.....
    20. ÖSYM tercih sonuçları 2018
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar