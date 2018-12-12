Fenerbahçeli kadın basketbolcular, Letonya deplasmanında
- Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda TTT Riga ile karşılaşacak12 Aralık 2018 Çarşamba 12:06
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu altıncı hafta maçında yarın Letonya'nın TTT Riga takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.
Gruptaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, dördüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile aynı puana sahip Letonya temsilcisi ise averajla üçüncü durumda bulunuyor.
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